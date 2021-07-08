08 Июля 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Франция призвала страны ЕС не признавать российские вакцины от COVID-19

В МИД Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае.

Госсекретарь при министерстве Клеман Бон заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых уверены власти. Он уточнил, что на данный момент во Франции и Европе, а также в ряде других стран, таких вакцин четыре.

Бон посоветовал странам-партнерам отказаться от препаратов против COVID-19 от России, Китая и ряда других стран. "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — заявил он в эфире телеканала France 2.

Ранее один из старейших в мире научных журналов – британский Nature – опубликовал статью о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Проблемы российской вакцины с признанием ВОЗ и в Европе эксперты, опрошенные изданием, объясняют опасениями чиновников из Европы и Всемирной организации здравоохранения по поводу достоверности данных мониторинга побочных явлений после вакцинации.

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Теги: франция, вакцина от коронавируса, ес



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