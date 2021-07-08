Пригнали подъемный кран и экскаваторы: в соцгородке на Уралмаше стартовала "реновация"

В районе знаменитого соцгородка на Уралмаше рабочие начали готовиться к стройке. На улице 22-го Партсъезда замечена строительная техника и кучи земли, сообщили Накануне.RU местные жители. Помимо трех экскаваторов, был замечен подъемный кран. Как стало известно, они необходимы для формирования подпорной стены. Информацию подтвердили в пресс-службе компании Acons Group.

Так начались подготовительные работы к строительству жилого комплекса.

"Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы для освобождения площадки от сетей - строители заливают подпорную стенку для дальнейшего выноса кабеля. Стационарная техника для этого вида работ не требуется", - добавил представитель застройщика.

Пока застройщик не оглашает сроки стройки и этажность домов.

Ранее появлялась информация, что в этом месте могут быть построены несколько высоток.

Между тем, в Екатеринбурге скоро начнется массовая реновация. После принятия закона о комплексном развитии территории власти смогут изымать для КРТ не только садовые участки, но и дома в несколько этажей. В том случае, если же "реновации" будет подвержен дом, где люди живут в коммунальных квартирах, то, в соответствии с законом, каждому такому жителю предоставляется отдельная квартира. Тем, кто подпишет договоры на расселение и согласится с реновацией, обещают льготы. Кроме того, согласно нормативному акту, могут быть ограничены сроки проведения собраний советов домов по обсуждению вопроса расселения.

Ранее наше издание подробно изучило основные статьи закона о расселении жилых домов. Также появлялась информация о том, что в столице Урала уже идут разговоры о скорой реновации домов в квартале улиц Первомайская – Мичурина – Восточная – Бажова.