Пригнали подъемный кран и экскаваторы: в соцгородке на Уралмаше стартовала "реновация"

08 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО
Район в границах улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Пригнали подъемный кран и экскаваторы: в соцгородке на Уралмаше стартовала "реновация"

В районе знаменитого соцгородка на Уралмаше рабочие начали готовиться к стройке. На улице 22-го Партсъезда замечена строительная техника и кучи земли, сообщили Накануне.RU местные жители. Помимо трех экскаваторов, был замечен подъемный кран. Как стало известно, они необходимы для формирования подпорной стены. Информацию подтвердили в пресс-службе компании Acons Group.

Так начались подготовительные работы к строительству жилого комплекса.

"Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы для освобождения площадки от сетей - строители заливают подпорную стенку для дальнейшего выноса кабеля. Стационарная техника для этого вида работ не требуется", - добавил представитель застройщика.

Пока застройщик не оглашает сроки стройки и этажность домов.

Ранее появлялась информация, что в этом месте могут быть построены несколько высоток.

Между тем, в Екатеринбурге скоро начнется массовая реновация. После принятия закона о комплексном развитии территории власти смогут изымать для КРТ не только садовые участки, но и дома в несколько этажей. В том случае, если же "реновации" будет подвержен дом, где люди живут в коммунальных квартирах, то, в соответствии с законом, каждому такому жителю предоставляется отдельная квартира. Тем, кто подпишет договоры на расселение и согласится с реновацией, обещают льготы. Кроме того, согласно нормативному акту, могут быть ограничены сроки проведения собраний советов домов по обсуждению вопроса расселения.

Ранее наше издание подробно изучило основные статьи закона о расселении жилых домов. Также появлялась информация о том, что в столице Урала уже идут разговоры о скорой реновации домов в квартале улиц Первомайская – Мичурина – Восточная – Бажова.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: реновация, застройка, Екатеринбург, Уралмаш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети