08 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Автомобилист" начнет сезон в КХЛ 3 сентября. Соперник - магнитогорский "Металлург"

Первый матч в новом сезоне КХЛ "Автомобилист" проведет 3 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

В стартовой игре подопечные Билла Питерса встретятся с магнитогорским "Металлургом". Матч пройдет на льду КРК "Уралец" в Екатеринбурге.

Как уточнили в клубе, завтра, 9 июля, будет опубликован полный календарь предстоящего сезона КХЛ. А уже 12 июля хоккеисты главной команды "Автомобилиста" начнут проходить углубленное медицинское обследование перед началом предсезонной подготовки.

Напомним, в конце прошлого сезона, когда уральский клуб вылетел в первом же раунде плей-офф, Билл Питерс заявил о будущем изменении стиля игры.

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Теги: Автомобилист, КХЛ, сезон, Металлург



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