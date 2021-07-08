08 Июля 2021
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Место крушения Ан-26 на Камчатке (2021) | Фото: Telegram / Mash

Режим ЧС введен в Палане после крушения Ан-26

На территории поселка Палана на Камчатке введен режим ЧС после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, на месте трагедии продолжают работать спасатели, в том числе водолазы. Они обследуют дно территории, прилегающей к месту катастрофы.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На Камчатке объявлен трехдневный траур.

Утром 7 июля наземная группировка спасателей прибыла на место крушения самолета, идут поисковые работы. Сообщалось, что обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание.

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Теги: палана, ан-26, камчатка



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