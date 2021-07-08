08 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
50-мм минометные мины (2021) | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Кировграде при проведении строительных работ обнаружили 27 минометных боеприпасов

При проведении строительных работ в черте Кировграда (Свердловская область) рабочие обнаружили предмет, конструктивно схожий с минометной миной. На место обнаружения из Нижнего Тагила прибыла группа разминирования ОМОН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области, предметом оказалась 50-мм минометная мина без взрывателя, покрытая глубокой коррозией. После того, как взрывотехники осмотрели прилежащую к стройке территории, было обнаружено еще 26 аналогичных боеприпасов.

50-мм минометные мины(2021)|Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Взрывоопасные предметы с соблюдением необходимых требований безопасности переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшей экспертизы.

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Теги: боеприпасы, мина, строительные работы, Кировград, ОМОН



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