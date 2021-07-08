В Кировграде при проведении строительных работ обнаружили 27 минометных боеприпасов

При проведении строительных работ в черте Кировграда (Свердловская область) рабочие обнаружили предмет, конструктивно схожий с минометной миной. На место обнаружения из Нижнего Тагила прибыла группа разминирования ОМОН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области, предметом оказалась 50-мм минометная мина без взрывателя, покрытая глубокой коррозией. После того, как взрывотехники осмотрели прилежащую к стройке территории, было обнаружено еще 26 аналогичных боеприпасов.

Взрывоопасные предметы с соблюдением необходимых требований безопасности переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшей экспертизы.