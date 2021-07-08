СМИ: "Победа" отказалась от заказа в 20 Boeing 737 MAX

Российский лоукостер "Победа" не будет покупать 20 самолетов Boeing 737 MAX, передает РБК со ссылкой на источник в руководстве переводчика.

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Издание отмечает, что это был один из крупнейших контрактов на Boeing 737 MAX в России. Он был заключен в 2018 году, но потом произошли две авиакатастрофы с этим типом воздушных судов, что на несколько лет "приземлило" уже летающие самолеты и приостановило работу производства.

"Победа" отказалась от лизинга MAX через год, после того как должны были начаться их поставки. Такая задержка стандартно дает право на выход из контракта", - сказал инсайдер.

Среди других покупателей Boeing 737 MAX в России были "Уральские авиалинии", UTair и др. Кто-то из них пытается отказаться от поставок заказанных самолетов, кто-то готов ждать, поскольку в США ресертификация данного типа воздушных судов вроде как близка к завершению. Но в других странах процесс идет не так быстро.