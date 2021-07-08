В России создадут реестр бомжей

Российские власти задумались о профилактике такого явления как бомжи. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительства социальные вопросы, дала ряд поручений Минтруду, МВД и другим ведомствам.

Например, предлагается создать комплексную систему профилактики бездомности и доступной помощи бездомным. Для начала Голикова предлагает уточнить само понятие "гражданин без определенного места жительства". На втором этапе предлагается создать реестр российских бомжей, передает РИА "Новости".

В Минстрое и Минфине по поручению Голиковой подумают о возможности ставить бомжей в очередь на социальный найм жилья.

Кроме того, дано поручение проработать вопрос снижения госпошлины для получения нового паспорта такими людьми.

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