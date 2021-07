"Тампа-Бэй Лайтнинг" с Василевским, Сергачёвым и Кучеровым во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" одолела "Монреаль Канадиенс" со счётом 1:0 (в серии - 4:1). Единственную шайбу во встрече забросил Росс Колтон.

В составе победителей выступают три представителя России: нападающий Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв.

Василевский в итоге был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли, за что получил приз "Конн Смайт Трофи". Российский стража ворот в течение плей-офф пять раз отыграл на ноль.

Кучеров же выиграл гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Российский нападающий в 23 матчах забросил 8 шайб и отдал 24 результативные передачи.

2020 playoff scoring leader: Nikita Kucherov

2021 playoff scoring leader: Nikita Kucherov



For the first time since 1991 and 1992, the same name sits atop the #StanleyCup Playoffs scoring lead in back-to-back years. #NHLStats: https://t.co/VdjE3MxYOB pic.twitter.com/zhIeLoI73T