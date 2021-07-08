На летней Олимпиаде в Токио выступят 15 свердловских спортсменов

08 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область За рубежом
Давид Белявский (2016) | Фото: Gettyimages.ru

На летней Олимпиаде в Токио выступят 15 свердловских спортсменов

Объявлен состав сборной России на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио. В национальной команде значатся 15 спортсменов из Свердловской области.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это Илья Карпенков и Кирилл Писклов – баскетбол 3х3, Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова – волейбол, Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева – дзюдо, Александра Максакова – конный спорт, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова – плавание, Виктория Мешкова – скалолазание, Давид Белявский (на фото) – спортивная гимнастика, Ксения Перова – стрельба из лука и Анастасия Татарева – художественная гимнастика.

Всего в сборную команду России вошли 335 спортсменов, которые представляют более 30 субъектов РФ.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Как заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, к началу соревнований в Екатеринбурге и других городах региона появятся билборды в поддержку уральских олимпийцев.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Токио, Олимпиада, спортсмены, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2021 09:45 Мск Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио, в который вошли 335 спортсменов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети