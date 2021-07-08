На летней Олимпиаде в Токио выступят 15 свердловских спортсменов

Объявлен состав сборной России на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио. В национальной команде значатся 15 спортсменов из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это Илья Карпенков и Кирилл Писклов – баскетбол 3х3, Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова – волейбол, Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева – дзюдо, Александра Максакова – конный спорт, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова – плавание, Виктория Мешкова – скалолазание, Давид Белявский (на фото) – спортивная гимнастика, Ксения Перова – стрельба из лука и Анастасия Татарева – художественная гимнастика.

Всего в сборную команду России вошли 335 спортсменов, которые представляют более 30 субъектов РФ.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Как заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, к началу соревнований в Екатеринбурге и других городах региона появятся билборды в поддержку уральских олимпийцев.