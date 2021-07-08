Затопленные участки на Среднем Урале оказались покрыты мазутом

Жители Верхней Салды, которые пострадали из-за недавнего затопления территории, снова столкнулись с неприятными обстоятельствами. После того, как вода сошла с участков, на земле остался толстый слой мазута, который находился в водоеме. Сами граждане приравнивают инцидент к экологической катастрофе.

"Ну вот, вода у нас сегодня сошла, и земельные участки стали полностью непригодны для возделывания и выращивания. Земля покрыта таким слоем мазута... Это ужас просто, что творится. Сегодня ходил по огороду, по щиколотку проваливался. А у кого вода зашла в дом и стояла почти под самый потолок, это г***е все еще внутри дома — мазут просто висит пленкой на стенах. Находиться в помещении невыносимо", - цитирует слова местного жителя Александра Перевалова издательство "В Салде".

Особенно пострадали участки на ул. Свердлова, Розы Люксембург и пер. Заречный. По словам Перевалова, жители улиц уже провели собрание и обратились в администрацию. Горожане хотят пригласить главу города на общее собрания, чтобы чиновники, а также экологи и сотрудники МЧС своими глазами оценили ущерб, причиненный земле.

Сотрудники министерства природы и экологии Свердловской области вместе с прокуратурой уже начали проверку. На месте происшествия будет установлена лаборатория для анализа образцов проб.

Напомним, что 5 июля Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких селах введен режим ЧС. В Верхней Салде размыло дамбу, вода подтопила два лагеря – "Лесная сказка" и "Тирус", где отдыхали 300 детей. Жители, дома которых попали в зону подтопления в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, получат материальную помощь.

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