Глава Хакасии пригрозил локдауном, если рост заболевших COVID продолжится

Глава Хакасии Валентин Коновалов не исключил введение локдауна из-за роста числа заболевших COVID-19 в республике.

По его словам, множество людей игнорирует действующие ограничения, а руководители предприятий не контролируют соблюдение противоэпидемических мер.

"Если рост заболевших продолжится, мы будем вынуждены уйти к более жестким запретам, в так называемый локдаун", — заявил Коновалов.

Вместе с тем он добавил, что дополнительных ограничений экономика "может попросту не выдержать", передает Regnum.

В конце июня в Хакасии ввели обязательную вакцинацию. Обязательно должны будут поставить прививку, в частности, представители торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, энергетики и другие. Также обязательную вакцинацию ввели в Бурятии, где действует двухнедельный локдаун.

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