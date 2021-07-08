На Ямале заканчиваются койки для больных COVID-19: власти разворачивают новые

Власти Ямала развернули дополнительно 580 коек для больных COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.

Из них в Новом Уренгое - 170, в Ноябрьске - 150, в Салехарде - 125. Введение резервного фонда будет происходить по мере необходимости, с сохранением количества свободных коек на уровне 15%. В некоторых больницах автономного округа приостанавливают работу дневных стационаров.

Отметим, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о высокой загруженности "ковидных" госпиталей в четырех регионах: Омская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и Приморский край. Загрузка коечного фонда в них составляет 90%.