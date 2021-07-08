08 Июля 2021
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Экономика В России
виноградники, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

Российские вина могут подорожать на 15-20% - исследование

В текущем и следующем году оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%, считают эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги". В Российском союзе виноградарей и виноделов подтверждают существование такого тренда и считают, что "до полки" подорожание дойдет в 2022 году, пишет РБК.
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По данным Росстата, в 2020 году отечественные вина и так уже подорожали в среднем на 4,5%. В 2021 году рост цен ускорился – до 7,5-8,5%.

Российские вина в ближайшее время будет дорожать из-за увеличившихся цен на виноматериал, снизившегося из-за засухи урожая, нехватки российских саженцев и увеличения стоимости импортного посадочного материала, отмечается в исследовании.

Рост цен на виноград произошел из-за принятого в 2019 году закона "О виноградарстве и виноделии". По этому закону российским может считаться только то вино, которое произведено из отечественных виноматериалов. Но в 2019-м Россия обеспечивала себя таким сырьем только на 30%, так что рост спроса был неизбежен.

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Теги: вино, виноматериалы, рост цен, российские вина



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