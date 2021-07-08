Суд ввел наблюдение в отношении "Центра международной торговли Екатеринбург"

Суд заново рассмотрел дело о банкротстве ООО "Центр международной торговли Екатеринбург". Сегодня было вынесено решение.

Напомним, в ноябре прошлого года организация подала заявление о своем банкротстве. Но тогда суд пришел к выводу, что требования имеют "управленческий и корпоративный характер", а признаков банкротства нет, и производство было прекращено.

В феврале 2021 года "Центр международной торговли Екатеринбург" подал апелляционную жалобу на данное решение. 17-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.

Тогда организация обратилась с кассационной жалобой уже в Арбитражный суд Уральского округа, который в мае вынес вердикт: определение Арбитражного суда Свердловской области и постановление 17-го арбитражного апелляционного суда по делу отменить, а само дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд региона.

Сегодня, 8 июля, состоялось заседание. Как сообщается в электронной картотеке дел, арбитраж постановил ввести процедуру наблюдения в отношении "Центра международной торговли Екатеринбург".

Напомним, ранее сообщалось, что центр может быть связан с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым.