Депутат Госдумы рассказал о смерти матери после вакцинации

Депутат Госдумы Николай Николаев сообщил, что похоронил мать, которая заболела вскоре после прививки.

Недавно он заявил, что его мать с мужем заболели коронавирусом с пневмонией вскоре после прививки от коронавируса. Они вели себя очень осторожно и не болели полтора года, пока не началась прививочная кампания. Они поддались на нее. Мать уже умерла, а ее муж по-прежнему в больнице.

"Я не знаю, вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации. Это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система - это не абстракция - это люди. Кто-то, кто принял решение, что старикам можно прививаться без предварительного исследования", - написал Николаев.

Он добавил, что скорая не хотела забирать их в больницу.

"Пока я не наорал на врачиху и не описал вкратце, что именно я собираюсь сделать в случае отказа, им предлагали обращаться только после того, как будет КТ на руках", - сообщил депутат.

В больнице никакого внимания не оказывали, пока Николаев "не дозвонился до самого большого начальства, до которого смог дотянуться". Умирающая сообщила, что единственный, кто ей хоть как-то помогал, был то ли таджик, то ли узбек. При этом депутату не дали попрощаться с умирающей даже через стекло.

"Я не понимаю: кто убил в нас людей?" - заключил Николаев.