Водолазы обследуют дно на месте крушения Ан-26 на Камчатке

На Камчатке продолжаются поиски погибших при авиакатастрофе Ан-26.

Сегодня группа водолазов начала обследовать морское дно, сообщили в МЧС. Основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды.

Вместе с тем идут поисковые работы с помощью наземной группировки. В течение суток спасателями обследованы 17,5 кв.км прибрежной зоны и 4,2 кв.км горной местности.

К поискам должны присоединиться еще 14 спасателей, которые выехали к месту происшествия на квадроциклах из Паланы.

Также планируется вылет из Паланы вертолета МИ-8 для проведения десантных спусков к месту крушения, пишет Regnum.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На Камчатке объявлен трехдневный траур.

Утром 7 июля наземная группировка спасателей прибыла на место крушения самолета, идут поисковые работы. Сообщалось, что обнаружены останки 19 человек. Они будут направлены на экспертизу и опознание.