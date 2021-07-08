08 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Директор "Иннопрома" прокомментировал взлом базы личных данных участников выставки

Из-за проблем с безопасностью на сайте "Иннопрома" в открытом доступе оказались личные данные участников выставки 2021 г., включая иностранных и VIP-гостей. Речь могла идти о 150 тыс. файлов.

"На сайте одного из изданий были опубликованы сканы паспортов участников "Иннопрома" с частичными личными данными. Это категорически неприемлемо. Эксперты знают, что ни одна система не гарантирует 100% защиту от проникновения. Мы не хранили данные в открытом доступе, а их взлом и обход незаконны. Тем более публикация данных в СМИ. Мы, естественно, пересмотрим наши отношения с изданием. А что касается защиты данных, то уже сегодня вступили в диалог с Kaspersky", - сообщил Накануне.RU директор деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром" Антон Атрашкин.

Он также пожелал всем гостям и участникам выставки успешного завершения мероприятия.

Напомним, что в 2021 г. международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля включительно. Вход исключительно по предварительной регистрации. На выставке гости могли увидеть первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции - "Ковид-Глобулин", проекты логопарка "Кольцовский" и микрорайона Новокольцовский, 3D-макет высоток "Екатеринбург-Сити" и многие другие новинки в сфере строительства, науки, робототехники и медицины. Одной из важнейших тем на пленарных дискуссиях вновь стала цифровизация. Выставку посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Теги: Иннопром, база данных, паспорта, взлом



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