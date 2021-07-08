В Прикамье десятки тысяч семей из "бедных" стали "нищими"

В Пермском крае 17 тыс. семей, где воспитывают 20 тыс. детей, стали жить хуже – из бедных они стали нищими. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал экс-депутат заксобрания Прикамья Константин Окунев, передаёт корреспондент Накануне.RU. Он предложил губернатору попробовать потратить за месяц не больше прожиточного минимума, чтобы понять, насколько назрели перемены.

"Вдумайтесь, друзья, в нашем регионе только за год почти 20 тыс. детей из почти 17 тыс. семей ухудшили свой уровень жизни – перешли из "бедных" в "нищие". И это при нашей-то системе, сопротивляющейся всеми своими драконовскими способами получению статуса малоимущности, оформлению соответствующих документов гражданами. Да при нашей статистике, "как надо" определяющей, занижающей минимальную стоимость набора потребительской корзины, от которой и насчитывается этот самый порог малоимущности. Думаю, если подойти к этому процессу по-человечески, а не по-чиновничьи, количество реально нуждающихся жителей в Прикамье значительно увеличится", - полагает Окунев.

Прожиточный минимум в Пермском крае на 2021 г. – 10 тыс. 844 руб. в месяц.

"Так и хочется предложить губернатору Дмитрию Махонину включиться в личный эксперимент – разделить, так сказать, нелёгкую долю сотен тысяч земляков, вынужденных считать гроши от пенсии до пособия. Хотя бы месяца на три, для лучшего погружения в тему. Может быть, тогда у Дмитрия Николаевича появились бы более содержательные мысли по управлению регионом, об эффективности деятельности всего этого разбухшего чиновничьего царства, о необходимости бредовых прожектов, с регулярной периодичностью рождающихся в головах его окружения. И, кстати, окружение Махонина, Чибисовых, Смертиных и им подобных бездельников тоже бы на голодный паёк посадить, отобрав предварительно все элементы роскошной жизни", - отмечает Окунев.



Он предложил власть имущим задуматься над комплексом мер по социальной помощи семей с детьми и иных граждан, оказавшихся в нищенском положении, с трудом сводящих концы с концами.

"Может, подойти системно к трудоустройству граждан, переподготовке кадров, созданию высокооплачиваемых рабочих мест, эффективным механизмам поддержки малого предпринимательства, инвестиционной привлекательности региона не на бумаге, а в реалиях?", - подытожил Окунев.

Под постом появились иллюстрирующие описанную ситуацию комментарии.

"7 июля мне как многодетной малоимущей позвонили из соцзащиты, предложили бесплатно путёвку в детский лагерь на сентябрь-октябрь. На 21 день. Видимо, не нашлось родителей, желающих в учебное время отдать ребёнка в лагерь, с барского плеча раздают бесплатно, при условии, что сертификат не истрачен. Сначала "кинули" с кэшбэком всех, купивших путёвки до 25 мая, а сейчас раздают", - написала Валентина.

Другой комментатор, Елена, отмечает, что её вместе с семьёй "из бедности вычеркнули".

"Доход семьи из-за того, что пособие ввели для детей в возрасте от трёх до семи лет, превышает 1 тыс. руб. на человека. Как много! При этом не учитывают, что люди – в ипотеках, расходы на еду и одежду сейчас огромные. Сказали одеваться в second hand-ах", - отмечает она.