Эксперт: Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране

Суперштамм коронавируса может появиться в любой стране, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Данная мутация вируса будет значительно отличаться от предыдущих и потребует новых методов лечения и профилактики, пояснил Дурманов. Он добавил, что возникновение новых мутантных форм зависит от числа заболевших.

По словам специалиста, спастись от появления новых разновидностей коронавируса можно только борьбой против тех форм, которые уже существуют.

"Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Ранее американские ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса. Исследователи определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца. При этом учитываются только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру,