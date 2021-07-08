08 Июля 2021
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Наука и техника В России
Протон-М Бриз-М ракета-носитель (2016) | Фото: roscosmos.ru

"Протон-М" с модулем "Наука" для российского сегмента МКС запустят 21 июля

Ракета-носитель "Протон-М" с лабораторным модулем "Наука" на борту для российского сегмента МКС стартует с Байконура 21 июля, резервные даты – 22 и 23 июля, на стартовый комплекс ракету вывезут 17 июля, сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Накануне он анонсировал заправку ракеты, во время которой как раз и планировалось подтвердить дату запуска.

Ранее сообщалось, что старт может быть назначен на 15 июля, но потом появились сообщения о переносе запуска.

Напомним, "Наука" – последний модуль, который был запланирован к сборке на российском сегменте МКС, с которой Роскосмос анонсировал уход уже в 2024 году (впрочем, NASA небезуспешно пытается договориться о продолжении сотрудничества).

В апреле этого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснял необходимость отправки модуля на МКС при запланированном сворачивании работы тем, что надо продолжать проводить научные эксперименты на Международной космической станции вплоть до ввода в строй национальной станции.

"Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объёме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункциональный лабораторный комплекс – прим. ред.), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - полагает Рогозин.

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Теги: протон-м, модуль наука, мкс, российский сегмент, дмитрий рогозин, запуск, байконур



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