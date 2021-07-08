Свердловчане, переболевшие коронавирусом, должны пройти углубленную диспансеризацию

На Среднем Урале стартовала углубленная диспансеризация для граждан, переболевших COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана помочь перенёсшим коронавирус справиться с последствиями заболевания. А наша цель – организовать прохождение профилактических осмотров в сжатые сроки и в максимально комфортных условиях", – заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Углубленное обследование в первую очередь пройдут граждане, перенесшие заболевание в средней и тяжелой форме. Процедура будет проходить в два этапа. Так, за один день свердловчане могут пройти общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта, а также анализ на определение концентрации D-димера в крови для выявления признаков тромбообразования.

По завершению первого этапа, специалисты могут отправить гражданина на второй, если выявят необходимость уточнить диагноз пациента, чтобы избежать рисков при столкновении коронавируса с хроническими заболеваниями. В обследование входят: эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. При выявлении хронических заболеваний или рисков их возникновения, пациента направляют на медицинскую реабилитацию и назначают лечение.

"Спустя почти полтора года с начала пандемии, помимо лечения вновь заболевших и проведения вакцинации, наш главный акцент – это реабилитация и наблюдение за теми, кто переболел COVID-19. Диспансеризация только началась. Сейчас формируются списки участников. После их начнут приглашать в поликлиники на профилактические осмотры. Надеюсь, желающих отказаться не будет", – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время недавнего визита в Екатеринбург.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в местных медицинских организациях. Информировать жителей будут с привлечением страховых медицинских организаций с помощью единого портала. Записаться на обследование можно и самостоятельно через поликлинику по месту жительства.