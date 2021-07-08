08 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале осужден лже-силовик, похитивший около 2 млн рублей

Суд на Среднем Урале вынес приговор мошеннику. Он выдавал себя за силовика.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2017 годах подсудимый, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обманом убедил пятерых человек участвовать в аукционе по продаже подержанных автомобилей. По его словам, машины якобы подлежали списанию и выставлялись на торги по заниженным ценам. Люди, поверив мошеннику, передавали ему средства на приобретение авто, однако в итоге оставались и без машин, и без денег.

Всего таким способом злоумышленник похитил более 1,8 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, свою вину он не признал, не раскаялся и ущерб не возместил.

Белоярский районный суд вынес свой приговор: 3,5 года в исправительной колонии строгого режима. Также он удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба.

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Теги: мошенник, суд, приговор, автомобили



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