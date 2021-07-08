08 Июля 2021
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Матч Англии и Дании на Евро-2020 (2021) | Фото: REUTERS / PAUL ELLIS

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Определился второй финалист чемпионата Европы по футболу-2020. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал первенства континента.

Ночью на стадионе "Уэмбли" в Лондоне родоначальники футбола в дополнительное время одолели сборную Данию в полуфинальном матче. В первом тайме отличился датчанин Миккель Дамсгор (30 мин.), до перерыва англичане восстановили равенство благодаря автоголу Симона Кьера (39 мин.). Основное время игры завершилось со счётом 1:1.

Исход встречи решил небесспорный пенальти. На 103-й минуте встречи Рахим Стерлинг вошёл в штрафную площадь и упал после контакта с защитником Йоакимом Мехле. Многие специалисты после игры назвали пенальти "притянутым за уши". 11-метровый удар Харри Кейна вратарь Каспер Шмейхель сумел отбить, но перед собой. Первым на добивании оказался сам Кейн, хладнокровно со второго удара добивший мяч в сетку. Итог – 2:1.

Для сборной Англии, чемпиона мира 1966 года, это первый выход в финал чемпионатов Европы в истории. Ранее их лучшим достижением были два полуфинала – в 1968 и 1996 годах.

В решающем поединке турнира английская сборная сразится с Италией. Встреча состоится 11 июля в Лондоне.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Англии, сборная Дании, полуфинвал



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