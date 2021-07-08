В России падает производство лекарств, но выручка фармкомпаний растет

Производство лекарств в России за первые пять месяцев 2021 года сократилось на 9,2%, при этом в денежном выражении отгрузка фармкомпаний увеличилась почти на 26%. И тот, и другой показатели – рекордные для последних лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

Эксперты объясняют это не только ростом цен на лекарства, но, в первую очередь, изменением структуры рынка и спроса.

Так, люди все больше отказываются от безрецептурных лекарств – их отгрузки упали на 16%, в то время как рецептурных – всего на 1%. Из-за падения доходов население отказывается от продукции не первой необходимости. Но при этом россияне уходят и от потребления совсем дешевых препаратов (до 50 руб.), предпочитая более дорогие, но современные средства. Участники рынка отмечают рост спроса на брендированные лекарства.

Другой фактор – увеличение госзакупок. Из-за эпидемии коронавируса растет спрос со стороны государства на отечественные дженерики, которые дешевле иностранных оригиналов и поэтому им отдают предпочтение.