08 Июля 2021
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Экономика В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В России падает производство лекарств, но выручка фармкомпаний растет

Производство лекарств в России за первые пять месяцев 2021 года сократилось на 9,2%, при этом в денежном выражении отгрузка фармкомпаний увеличилась почти на 26%. И тот, и другой показатели – рекордные для последних лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

Эксперты объясняют это не только ростом цен на лекарства, но, в первую очередь, изменением структуры рынка и спроса.

Так, люди все больше отказываются от безрецептурных лекарств – их отгрузки упали на 16%, в то время как рецептурных – всего на 1%. Из-за падения доходов население отказывается от продукции не первой необходимости. Но при этом россияне уходят и от потребления совсем дешевых препаратов (до 50 руб.), предпочитая более дорогие, но современные средства. Участники рынка отмечают рост спроса на брендированные лекарства.

Другой фактор – увеличение госзакупок. Из-за эпидемии коронавируса растет спрос со стороны государства на отечественные дженерики, которые дешевле иностранных оригиналов и поэтому им отдают предпочтение.

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Теги: производство лекарств, фармкомпании, отгрузка, структура рынка, дженерики



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