Две школы искусств Нижневартовска получили по нацпроекту ноты и музыкальные инструменты

Новая учебная литература в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" поступила в детскую школу искусств №2. Библиотечный фонд пополнился методическими изданиями, нотами, учебными и интерактивными пособиями по музыкальному искусству и теоретическим дисциплинам. Всего поступило 863 экземпляра, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам директора детской школы искусств №2 Натальи Гориной, увеличение количества учебных пособий обеспечит всех обучающихся необходимым материалом для урочной и внеурочной работы.

"Использование интерактивных пособий по слушанию музыки, сольфеджио и музыкальной литературе повысит интерес детей к предметам средствами цифровых технологий, качественного звучания произведений, выполнению занимательных заданий и упражнений, - пояснила Наталья Горина. – Сочетание цифровых и традиционных средств обучения направлено на укрепление традиций академического образования в области искусства".

Благодаря реализации нацпроекта "Культура" в предстоящем учебном году в школе №2 откроются мастерские декоративно-прикладного искусства. В обновленных помещениях появятся гончарные круги и печь для обжига керамических изделий. Будет оборудована отдельная смотровая зона с интерактивными экранами, которая позволит наблюдать за работой преподавателей. Такая площадка даст возможность организовать качественное обучение с учетом требований техники безопасности.

Кроме того, при поддержке нацпроекта пополнился парк музыкальных инструментов детской школы искусств №1. Приобретены четыре ученических баяна и два аккордеона фирмы "Scandalli" – эталона аккордеонного производства.

"Приобретенные модели инструментов предназначены и для обучающихся младших классов народного отдела, - рассказала директор детской школы искусств №1 Ирина Чижевская. – Инструменты обладают высоким качеством сборки, компактностью, легкостью в эксплуатации, благодаря чему отличаются красивым качественным звучанием".