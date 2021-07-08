Жители многоэтажки в Екатеринбурге с марта сидели без воды из-за одного соседа

Жители многоквартирного дома в Екатеринбурге с марта этого года сидели без воды из-за недобросовестного жильца. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в одной из квартир дома по улице Комсомольской произошла авария в системе горячего и холодного водоснабжения. Квартира находится на 4 этаже, и управляющая компания перекрыла воду всему подъезду до момента устранения аварийной ситуации.

Ремонтники долго не могли попасть внутрь. Тогда судебный пристав-исполнитель выехал на место для проверки. Оказалось, что владелец квартиры по данному адресу уже давно не проживает. После этого было вынесено решение суда о демонтаже входной двери.

Когда управляющая компания получила доступ в жилище и смогла провести все необходимые работы, авария была устранена. Сразу после этого вода, наконец, вернулась в квартиры соседей.