08 Июля 2021
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Антон Чупрунов (2021) | Фото: vk.com/achuprunov

Тюменского общественника Антона Чупрунова исключили из КПРФ

В Тюмени общественника Антона Чупрунова исключили из КПРФ, после того как он принял решение о самовыдвижении в областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 3 июля на пленуме КПРФ.

"Это было связано с недопониманием с руководством регионального отделения. Желаю удачи всем. Теперь я просто общественник", - сообщил Чупрунов в соцсетях. Отметим, что он избирается как самовыдвиженец по 20 избирательному округу. Теперь ему необходимо собрать несколько тысяч подписей.

Планы по сотрудничеству с другими партиями Чупрунов пока не разглашает.

От КПРФ на этом избирательном округе выдвинут первый секретарь Восточного района Александр Жуков.

Напомним, ранее Чупрунов также получил предупреждение от Тюменского обкома КПРФ. Это наказание - минимальное. Как отмечала глава тюменского обкома КПРФ, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, обком мог также принять решение о строгом выговоре и даже исключении из партии за участие в мероприятии посторонней организации.

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Теги: КПРФ, партия, самовыдвижение, антон чупрунов



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