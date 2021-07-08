Лавров — о возможности ввода российских войск в Афганистан: Ответ очевиден

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", - сказал глава МИД в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

По словам Лаврова, вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране. "США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии", - цитирует его Regnum.

В связи с выводом военного контингента НАТО из Афганистана в регионе возрастает угроза террористической активности, добавил министр.

Ранее Лавров заявлял, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, Россия пристально следит за ситуацией в этой стране. По его словам, Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО. Одновременно свои позиции начали усиливать талибы ("Талибан" – террористическое движение, запрещено в России), по некоторым данным они контролируют значительную часть страны и до 70% границы Афганистана с Таджикистаном.