За строительство челябинского метро будет отвечать хозяйственное партнерство "Конгресс-холл"

ХП "Конгресс-холл" выступило заказчиком конкурентных переговоров по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по созданию документации по обоснованию инвестиций строительства линий метротрама в Челябинске. Соответствующая информация опубликована на сайте хозяйственного партнерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена договора не устанавливается. Она будет определена заказчиком на основании результатов анализа поступивших предложений от участников. Выполнить работы подрядчик должен будет до мая 2020 года. Итоги конкурентных переговоров будут подведены 13 июля.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.

ХП "Конгресс-холл" выступало заказчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года основной подрядчик строительства ПО "Монтажник" был признан банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

В мае ПО "Монтажник" обратилось в суд с исковым заявлением к хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" о взыскании 139,5 млн рублей задолженности и стоимость дополнительных работ по договору подряда. Исковое заявление бы оставлено без движения. Истцу предложили в срок до 30 июня устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения.

После этого в Арбитражный суд Челябинской области обратилось ХП "Конгресс-холл" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285, 5 тыс. рублей. Из них 137,8 млн рублей штрафы, 19,2 млн рублей неустойки, 9,5 млн рублей неосновательного обогащения и 2,5 млн рублей возмещение затрат за потребленную электроэнергию.