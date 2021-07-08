Памфилова предложила избирать всех губернаторов всенародно

Глава ЦИК России Элла Памфилова выступила за проведение прямых выборов губернаторов во всех субъектах.

В настоящее время непрямой порядок избрания глав регионов сохраняется в республиках Северного Кавказа (за исключением Чечни), а также в Крыму и в автономных округах, входящих в состав областей.

Памфилова отметила, что вопрос относится к законодательной компетенции каждого конкретного региона.

Данную инициативу уже поддержали в Совете федерации, но встретили настороженную реакцию в "Единой России". Как сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов, "Россия столь разнообразна в своих традициях и подходах, что "загонять" все процессы и процедуры в единую рамку преждевременно, мы развиваемся эволюционно".

Как считают эксперты, Кремлю невыгодно вводить повсеместные прямые выборы, поскольку этим он лишит себя пространства для маневра.

По словам политолога Ростислава Туровского, в этом году единый день голосования на Северном Кавказе покажет разницу между прямыми выборами в Чечне и непрямыми в трех других республиках, но она едва ли будет весомой, пишет "Коммерсант".

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