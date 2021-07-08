Ликвидированы подозреваемые в убийстве президента Гаити
На Гаити задержаны двое подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.
Кроме того, еще четверо ликвидированы. Сообщается, что речь идет о наемниках
Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены, сообщает AFP.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию.
Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.