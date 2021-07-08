08 Июля 2021
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Политика За рубежом
Жовенель Моиз (2021) | Фото: AP Photo / Dieu Nalio Chery

Ликвидированы подозреваемые в убийстве президента Гаити

На Гаити задержаны двое подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Кроме того, еще четверо ликвидированы. Сообщается, что речь идет о наемниках

Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены, сообщает AFP.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию.

Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

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Теги: Гаити, президент, убийство



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Ранее 07.07.2021 14:05 Мск Президент Гаити убит при нападении на резиденцию


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