Ликвидированы подозреваемые в убийстве президента Гаити

На Гаити задержаны двое подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Кроме того, еще четверо ликвидированы. Сообщается, что речь идет о наемниках

Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены, сообщает AFP.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию.

Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.