08 Июля 2021
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Экономика В России
неформальная занятость, серая зарплата (2015) | Фото: frant.me

Минфин обсуждает повышение страховых взносов для зарплат выше 1,5 млн руб. в год

Министерство финансов России предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн руб. в год.

Кроме того, рассматривается вариант повышения налога на имущество с совокупной стоимостью более 500 млн руб. Данные предложения обсуждаются в рамках донастройки налоговой системы с тем, чтобы увеличить отчисления в бюджет на 400 млрд руб. ежегодно, пишут "Известия".

В настоящее время работодатели платит с зарплат работников в Пенсионный фонд России 22%, если зарплата ниже 1,46 млн руб. в год. При превышении этой суммы ставка уменьшается до 10%.

Как сообщалось, в кабмине России обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг.

Фактически обсуждаемый на бюджетной комиссии комплекс – фрагмент, который может войти в будущий проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов РФ на следующие три года.

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Теги: Минфин, налоги, страховые взносы



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Ранее 05.07.2021 05:04 Мск Кабмин РФ обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей
Ранее 03.06.2021 13:03 Мск Минфин прорабатывает фискальные послабления для "обеления" зарплат в малом бизнесе


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