ФАС проверит цены на стройматериалы на фоне их роста

Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен.

Антимонопольное ведомство сообщило о поручении после данных Росстата, из которых следовало, что цены на стройматериалы выросли на 19,6% к декабрю 2020 года.

Как сообщалось, среди непродовольственных товаров в лидерах роста древесностружечные плиты и доска обрезная. Цены на них выросли на 19,2% и 15,7% соответственно.