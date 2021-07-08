08 Июля 2021
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стройматериалы, доски (2015) | Фото: mirdereva.net.ua

ФАС проверит цены на стройматериалы на фоне их роста

Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен.

Антимонопольное ведомство сообщило о поручении после данных Росстата, из которых следовало, что цены на стройматериалы выросли на 19,6% к декабрю 2020 года.

Как сообщалось, среди непродовольственных товаров в лидерах роста древесностружечные плиты и доска обрезная. Цены на них выросли на 19,2% и 15,7% соответственно.

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Теги: ФАС, стройматериалы



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