Путин поручит газифицировать "грязные" города в первую очередь

Администрация российского президента подготовит поручение "Газпрому", по которому приоритет в программе газификации городов будет отдаваться населенным пунктам из программы "Чистый город".

Речь идет о Братске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске. Предложение поступило от главы Минприроды РФ Александра Козлова. Владимир Путин сообщил, что попросит первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко подготовить проект поручения.

По данным Минприроды, под приоритетную газификацию городов из "Чистого города" попадут 32 тыс. домов, а работы позволят создать 450 км сети, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Газпром" определил примерные цифры по программе так называемой "социальной газификации": бесплатному присоединению к действующим газопроводам участков, находящихся в непосредственной близости (до 200 метров) от труб. Ранее соответствующий законопроект по мотивам президентского послания Федеральному собранию принял парламент.

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