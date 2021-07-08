Вузам рекомендовано заняться вакцинацией студентов-иностранцев

Российским вузам рекомендуется провести своими силами вакцинацию иностранных студентов от COVID-19.

Как заявил заместитель главы Минобрнауки Петр Кучеренко, ведомство будет обсуждать возможность признания справок о вакцинации от коронавируса, выданных за рубежом, сообщает ТАСС.

Напомним, власти России рекомендуют высшим учебным заведениям страны проводить выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки из-за эпидемии коронавируса в том или ином регионе.