08 Июля 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Инфляция в июне стала самой высокой за последние пять лет

В России годовой рост потребительских цен в июне 2021 года ускорился до 6,5%.

Это стало максимум с августа 2016 года. Как сообщили Накануне в Росстате, месячная инфляция - 0,69%. Больше всего из продуктов подорожала свекла — на 58,4%, морковь стала дороже на 37%. Дешевле стали огурцы (на 21,8%), помидоры (на 16,2%), бананы — на (4,5%).

Также в июне подорожали путевки в Турцию (38,9%), поездки в плацкартных вагонах стали дороже до 23,8%, поездки в купе подорожали на 9,6%.

Среди непродовольственных товаров в лидерах роста древесностружечные плиты и доска обрезная. Цены на них выросли на 19,2% и 15,7% соответственно.

Ранее Минэкономики заявило о тренде на снижение инфляции в России.

В ведомстве считают, что в августе стоит ожидать в стране дефляцию.

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Теги: инфляция, цены



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.07.2021 02:01 Мск Минэкономики: в августе прогнозируется дефляция
Ранее 01.07.2021 02:04 Мск Росстат: морковь за неделю подорожала на 7,7%


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