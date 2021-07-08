Инфляция в июне стала самой высокой за последние пять лет

В России годовой рост потребительских цен в июне 2021 года ускорился до 6,5%.

Это стало максимум с августа 2016 года. Как сообщили Накануне в Росстате, месячная инфляция - 0,69%. Больше всего из продуктов подорожала свекла — на 58,4%, морковь стала дороже на 37%. Дешевле стали огурцы (на 21,8%), помидоры (на 16,2%), бананы — на (4,5%).

Также в июне подорожали путевки в Турцию (38,9%), поездки в плацкартных вагонах стали дороже до 23,8%, поездки в купе подорожали на 9,6%.

Среди непродовольственных товаров в лидерах роста древесностружечные плиты и доска обрезная. Цены на них выросли на 19,2% и 15,7% соответственно.

Ранее Минэкономики заявило о тренде на снижение инфляции в России.

В ведомстве считают, что в августе стоит ожидать в стране дефляцию.

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