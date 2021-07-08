08 Июля 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Илья Яшин (2014) | Фото: твиттер

Мосгорсуд поддержал запрет Яшину избираться в Мосгордуму

Мосгорсуд отклонил иск главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина к избирательной комиссии, которая не допустила его на дополнительные выборы в Мосгордуму.

"В удовлетворении исковых требований Яшина к избирательной комиссии по довыборам в Мосгордуму отказано",— заявили ТАСС в суде.

Яшин написал в своем Facebook о том, что "признан лицом, причастным к экстремистской деятельности". "В качестве доказательства прокуратура представила скриншоты моего Telegram-канала, где содержатся призывы поддержать ФБК (выполняет функции иностранного агента, а также является запрещенной экстремистской организацией) и штабы Навального (организация признана экстремистской). А знаете, что самое смешное? У меня никогда в жизни не было Telegram-канала",— отметил оппозиционный политик.

Яшин не допущен к участию в довыборах в Мосгордуму. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности".

Политик считает, что ему "мстят за Навального".

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Теги: Мосгорсуд, Яшин, выборы



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Ранее 25.06.2021 11:00 Мск Илью Яшина не допустили к довыборам в Мосгордуму из-за "причастности к экстремистской деятельности"


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