Мосгорсуд поддержал запрет Яшину избираться в Мосгордуму

Мосгорсуд отклонил иск главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина к избирательной комиссии, которая не допустила его на дополнительные выборы в Мосгордуму.

"В удовлетворении исковых требований Яшина к избирательной комиссии по довыборам в Мосгордуму отказано",— заявили ТАСС в суде.

Яшин написал в своем Facebook о том, что "признан лицом, причастным к экстремистской деятельности". "В качестве доказательства прокуратура представила скриншоты моего Telegram-канала, где содержатся призывы поддержать ФБК (выполняет функции иностранного агента, а также является запрещенной экстремистской организацией) и штабы Навального (организация признана экстремистской). А знаете, что самое смешное? У меня никогда в жизни не было Telegram-канала",— отметил оппозиционный политик.

Яшин не допущен к участию в довыборах в Мосгордуму. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности".

Политик считает, что ему "мстят за Навального".