08 Июля 2021
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инфографика БАМ, Байкало-Амурская магистраль, Тайшет Советская Гавань (2013) | Фото: Накануне.RU

Кабмин намерен финансировать строительство БАМа и Транссиба из ФНБ

Российское правительство намерено профинансировать строительство третьей очереди Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей за счет средств Фонда национального благосостояния.

Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Тем временем, президент РФ Владимир Путин призвал "РЖД" следить за ценами, в том числе строительных работ при модернизации Восточного полигона, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, до 180 тыс. заключенных могут выйти на российские стройки, заменив иностранную рабочую силу, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. По словам вице-премьера, привлечь заключенных можно было бы на те объекты, где сейчас остро ощущает дефицит строителей: Байкало-Амурская магистраль, Транссиб и так называемый Восточный полигон РЖД. 

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Теги: ФНБ, Транссиб, БАМ



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