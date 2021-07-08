Россиян предупредили о возможности подхватить коронавирус в третий раз

Заразиться COVID-19 можно три раза.

При этом заболевание может с каждым разом протекать все тяжелее, сообщил педиатр и вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, коронавирус "настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз", так как иммунный ответ ослабевает.

Вирусолог считает, что исправить ситуацию может вакцинация от COVID-19, сообщает ТАСС.

Тем временем, в России сейчас в среднем занято 79% ковидного коечного фонда, в четырех регионах - Омской области, Санкт-Петербурге, ЯНАО и Приморье – загрузка составляет более 90%, сообщила на совещании у президента вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.