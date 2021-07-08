08 Июля 2021
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Общество В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Раскрыты данные по побочным эффектам после "Спутника V"

Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало отчет о ходе вакцинации в стране и о частоте случаев побочных эффектов для всех используемых в стране вакцин.

Речь идет о препаратах "Спутник V" российского производства, Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Sinopharm производства КНР. На первом месте по популярности находится российская вакцина.

Согласно отчету, на 12,8 млн введенных доз было зафиксировано 45 тыс. 728 случаев побочных эффектов. Большая часть из них пришлась на "Спутник V" — 40 тыс. 445.

Однако если брать в расчет только наиболее тяжелые случаи, когда требовалась госпитализация после вакцинации, то российская вакцина занимает второе место по предполагаемой безопасности, сообщает РБК.

Ранее один из старейших в мире научных журналов – британский Nature – опубликовал статью о российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Авторы публикации в авторитетном издании рассказывают об истории создания препарата, принципе его действия, аналогах, имеющихся в мире, а также о первых статистически значимых данных об эффективности и безопасности вакцины, собранных как в России, так и в других странах, одобривших применение "Спутника V".

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Теги: вакцина, коронавирус



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Ранее 07.07.2021 11:55 Мск Журнал Nature опубликовал статью об успехах и проблемах российской вакцины "Спутник V"


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