08 Июля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
кириллов борис анатольевич заместитель полномочного представителя президента рф в урфо (2012) | Фото: Накануне.ru

Заместителю уральского полпреда Борису Кириллову сегодня "стукнуло" пятьдесят

8 июля заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском округе Борис Кириллов отмечает "золотой" юбилей, ему исполняется 50 лет. Как сообщили Накануне.RU в аппарате полпреда Кириллов сейчас находится в отпуске. Так что личный праздник Борис Анатольевич проведет в кругу семьи.

кириллов борис анатольевич заместитель полномочного представителя президента рф в урфо(2017)|Фото: Накануне.ru

Кириллов фактически является старожилом уральского полпредства, это один из самых опытных аппаратчиков в округе. Начинал работать в аппарате полпредства с момента появления указа о создании федеральных округов в 2000 году. Несколько лет (2009 - 2012 гг.) Борис Кириллов работал заместителем генерального директора ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» (с 2012 г. ОАО «Корпорация Развития»). С 2012 года вернулся в аппарат полпреда, сначала главным федеральным инспектором по Свердловской области, затем помощником и заместителем уральского полпреда.

заместитель полпреда УрФО(2017)|Фото: Накануне.RU

Юбиляр - действительный государственный советник РФ 2-го класса, награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Стоит напомнить, что по образованию Борис Кириллов историк, в 1996 году защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. Автор более 15 публикаций о политической истории регионов Урала. В Уральском округе Бориса Кириллова знают как одного из самых осведомленных экспертов по современной политической повестке регионов, входящих в УрФО.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес юбиляра.

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Теги: борис кириллов, полпредство, урфо, юбилей



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