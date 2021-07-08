В Перми в рамках программ благоустройства массово преображаются дворы и дороги

В Перми в рамках программы по формированию современной комфортной городской среды массово благоустраиваются придомовые территории - обустраиваются тротуары и парковки, детские и спортивные площадки, сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

Во дворе дома по улице Мира, 115 обновляются тротуар, проезд и обустроят парковочные места. На Беляева, 49 подрядчик завершил обновление дворового проезда, обустроил тротуар. В скором времени преобразится и двор по ул. Беляева, 61.

Депутат Сергей Захаров посетил площадки и отметил, что идет комплексное благоустройство. "Мы сейчас стараемся сразу сделать и детскую площадку, спортивную площадку, сейчас очень популярны воркауты, это здорово. Проект объединяет жителей, они участвуют в преобразовании своих дворов, готовы дальше улучшать и озеленять придомовую территорию", - прокомментировал Захаров.

Во дворе дома по ул. Волгодонская, 14 по программе "Комфортная городская среда" уложен асфальт, расширена проезжая часть, сделаны дорожки к подъездам, обустроен тротуар, установлены новые лавочки и урны. Также работы идут полным ходом по адресу Ушакова, 55/1.

Программа по созданию комфортной городской среды является одним из приоритетных проектов российского правительства. Он был утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года и является неотъемлемой частью национального проекта "ЖКХ и городская среда". Проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского. Проект предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах благоустройства городов и поселков, сохранения исторического облика и создания современной среды для жизни.

По адресам Хохрякова, 6А и Ленина, 83 обновили дворовой проезд, обустроили тротуар. По признанию жильцов, двор не узнать, произошли изменения, которых так долго ждали.

Во дворе дома по адресу Шоссе Космонавтов, 108 работы идут полным ходом. На данный момент освобождается площадка для парковочных мест. Также будет заасфальтирована дорога вдоль дома и отремонтированы тротуары.

Депутат Михаил Черепанов отметил, что по программам благоустройства в его округе удалось преобразить 27 дворов за 5 лет, в создание комфортной среды вложено более 20 миллионов рублей, удалось привлечь и федеральные средства, с 2017 года это еще 86 млн рублей и 49 обустроенных дворов.

Этим летом в микрорайонах Светлый, Центральный, Парковый и ДКЖ установят 7 детских площадок и сделают шесть тротуаров.

В микрорайоне Кислотные дачи на территории индивидуальной жилой застройки появится более 7 км сетей наружного освещения. В 2021 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" ведётся второй этап капитального ремонта ул. Генерала Черняховского от ул. Рактиная до ул. Лянгасова с обустройством парковочных карманов и тротуаров. В 2020 году в рамках программы "Малые дела" был капитально отремонтирован участок улицы Генерала Черняховского от ул. Уссурийская до ул. Ракитная.

Проект "Безопасные и качественные дороги" - долгосрочный федеральный приоритетный проект по реализации программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций. Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство. Планируемые сроки реализации 2017-2025 годы.

По словам курирующего работы депутата Олега Бурдина, он долгое время добивался выделения средств на благоустройство этой территории. В 2021 году в бюджете города предусмотрены средства на строительство здесь современного сквера, зоны отдыха для жителей микрорайона. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика.