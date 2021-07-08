"Чтобы вернуть деньги, на карте должна быть та же сумма": екатеринбурженка обманута аферистами при бронировании гостиницы

Екатеринбурженка Елена Дианова стала жертвой мошенников. Девушка, решив провести отпуск в Абхазии, выбирала отель. При использовании популярной системы интернет-бронирования Booking.com, девушка трижды напоролась на сомнительную схему. Когда курортница стала разбираться в ситуации, она обнаружила, что гостиница, в которой она хотела остановиться, не существует. Но было уже поздно: почти 50 тысяч рублей уже были переведены на счет злоумышленников, которые получив деньги, сняли "маски" и пообщались с обманутой. Подробности в материале Накануне.RU

По правилам системы Booking.com, нет какого-либо первоначального взноса, но сам отель при этом может попросить предоплату

Схема мошенников выглядит следующим образом.

Когда желающая отдохнуть оформила номер, выбрав отель, ей пришло сообщение – подтверждение на почту. Затем с клиенткой связались в WhatsApp , якобы, от имени представителя отеля и стали уточнять про необходимость парковочного места.

В какой-то момент сказали о том, что бронь у них не была подтверждена, и необходимо перевести финансы. Липовый представитель гостиницы заверил, все деньги будут возвращены обратно, но нужно подтвердить тем самым резервирование. Через минуту обещали вернуть деньги обратно.

Дальше начались проблемы

Ничего не подозревающая клиентка перевела деньги, и после того, как ввела код для перевода средств, в форме регистрации произошел сбой. Спустя три минуты на экране компьютера появилось сообщение, что деньги зарезервированы системой и для возврата средств нужно ввести номер карты. Там же требовался и пин-код от карты. И тут курортница спохватилась, поняв, что ее обманули.

Затем женщине написал ряженый представитель отеля, заявив, что для возврата средств на карте должна быть такая же сумма, которая уже была переведена.

Так повторилось с тремя разными отелями. В процессе проверки девушка выяснила, что существуют они лишь в системе Booking.com, а не в реальности. В данный момент все сайты самозванных отелей заблокированы.

Девушка вступила в переписку с мошенниками.

Один из них признался, что такие обманы приносят по миллиону прибыли в день. Также аферист признался, что находится в местах не столь отдаленных и заниматься преступным ремеслом ему предложил, дескать, начальник тюрьмы.

Лишившись средств, пострадавшая обратилась в администрацию Booking.com

"Служба поддержки отправила бумагу, что обращение принято. Попросили отправить данные банковского перевода. В итоге констатировали, что я перевела деньги не им, а кому-то другому. В итоге сказали что не могут оспорить банковскую операцию и не могут компенсировать бронь. Предложили компенсацию суммой до 25 евро", - подытожила Елена.

Девушка надеется вернуть свои средства и планирует обратиться в полицию.

Алексей Марченко, руководитель отдела развития методов фильтрации контента "Лаборатории Касперского", рассказал, как уберечься от мошенничества в интернете:

Он рекомендует пользователям придерживаться нескольких основных правил:

1. не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей в мессенджерах, почте и социальных сетях;

2. при вводе данных на каком-либо ресурсе, особенно при проведении онлайн-платежей, поверять адрес сайта и обращать внимание на то, нет ли других признаков подделки оригинального сайта, например неработающих кнопок, ошибок в тексте страницы и так далее;

3. использовать на всех устройствах надежное защитное решение, которое в том числе предотвращает попытки фишинга и скама.