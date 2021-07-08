08 Июля 2021
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Несуществующий отель, который &quot;продавали&quot; мошенники (2021) | Фото: источник Накануне.RU

"Чтобы вернуть деньги, на карте должна быть та же сумма": екатеринбурженка обманута аферистами при бронировании гостиницы

Екатеринбурженка Елена Дианова стала жертвой мошенников. Девушка, решив провести отпуск в Абхазии, выбирала отель. При использовании популярной системы интернет-бронирования Booking.com, девушка трижды напоролась на сомнительную схему. Когда курортница стала разбираться в ситуации, она обнаружила, что гостиница, в которой она хотела остановиться, не существует. Но было уже поздно: почти 50 тысяч рублей уже были переведены на счет злоумышленников, которые получив деньги, сняли "маски" и пообщались с обманутой. Подробности в материале Накануне.RU

По правилам системы Booking.com, нет какого-либо первоначального взноса, но сам отель при этом может попросить предоплату

Схема мошенников выглядит следующим образом.

Когда желающая отдохнуть оформила номер, выбрав отель, ей пришло сообщение – подтверждение на почту. Затем с клиенткой связались в WhatsApp , якобы, от имени представителя отеля и стали уточнять про необходимость парковочного места.

В какой-то момент сказали о том, что бронь у них не была подтверждена, и необходимо перевести финансы. Липовый представитель гостиницы заверил, все деньги будут возвращены обратно, но нужно подтвердить тем самым резервирование. Через минуту обещали вернуть деньги обратно.

Мошенничество с отелями на букинге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Дальше начались проблемы

Ничего не подозревающая клиентка перевела деньги, и после того, как ввела код для перевода средств, в форме регистрации произошел сбой. Спустя три минуты на экране компьютера появилось сообщение, что деньги зарезервированы системой и для возврата средств нужно ввести номер карты. Там же требовался и пин-код от карты. И тут курортница спохватилась, поняв, что ее обманули.

Мошенничество с отелями на букинге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Затем женщине написал ряженый представитель отеля, заявив, что для возврата средств на карте должна быть такая же сумма, которая уже была переведена.

Так повторилось с тремя разными отелями. В процессе проверки девушка выяснила, что существуют они лишь в системе Booking.com, а не в реальности. В данный момент все сайты самозванных отелей заблокированы.

Девушка вступила в переписку с мошенниками.

Мошенничество с отелями на букинге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Один из них признался, что такие обманы приносят по миллиону прибыли в день. Также аферист признался, что находится в местах не столь отдаленных и заниматься преступным ремеслом ему предложил, дескать, начальник тюрьмы.

Мошенничество с отелями на букинге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Лишившись средств, пострадавшая обратилась в администрацию Booking.com

"Служба поддержки отправила бумагу, что обращение принято. Попросили отправить данные банковского перевода. В итоге констатировали, что я перевела деньги не им, а кому-то другому. В итоге сказали что не могут оспорить банковскую операцию и не могут компенсировать бронь. Предложили компенсацию суммой до 25 евро", - подытожила Елена.

Мошенничество с отелями на букинге(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Девушка надеется вернуть свои средства и планирует обратиться в полицию.

Алексей Марченко, руководитель отдела развития методов фильтрации контента "Лаборатории Касперского", рассказал, как уберечься от мошенничества в интернете:

Он рекомендует пользователям придерживаться нескольких основных правил:

1. не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей в мессенджерах, почте и социальных сетях;
2. при вводе данных на каком-либо ресурсе, особенно при проведении онлайн-платежей, поверять адрес сайта и обращать внимание на то, нет ли других признаков подделки оригинального сайта, например неработающих кнопок, ошибок в тексте страницы и так далее;
3. использовать на всех устройствах надежное защитное решение, которое в том числе предотвращает попытки фишинга и скама.

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Теги: мошенничество, отели, киберпреступность



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