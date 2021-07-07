08 Июля 2021
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Елена Ситникова, глава Кургана (2021) | Фото: kurgan-city.ru

Депутаты Кургана избрали главу города

Сегодня депутаты курганской гордумы избрали главой Кургана Елену Ситникову, ранее занимавшую пост врио главы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Соперником Ситниковой в конкурсе был директор ООО "Экспертное бюро труда и социальных отношений" Роман Сергеечев. Выборы проходили путем тайного голосования. В первый раз по итогам голосования большинства из них никто не набрал - голоса распределились практически поровну, и голосование было проведено повторно. В итоге по результатам второго голосования в пользу Елены Ситниковой было отдано 19 голосов. Роман Сергеечев получил четыре голоса.

Елена Ситникова, глава Кургана(2021)|Фото: kurgan-city.ru

В своей программе по развитию города Ситникова назвала основными задачами повышение инвестпривлекательности Кургана, развитие его экономического потенциала, популяризацию малого и среднего бизнеса, повышение качества городской среды, создание современных общественных пространств, продолжение капитального ремонта жилого фонда, реализацию проектов по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры, работу над финансовой сбалансированностью бюджета.

Елена Ситникова, глава Кургана(2021)|Фото:kurgan-city.ru

Елена Ситникова имеет два высших образования по специальностям "Филология" и "Юриспруденция". Более 23 лет проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления. В органы местного самоуправления города Кургана пришла в 1997 году. Работала на разных должностях в Администрации города Кургана и ее профильных департаментах - муниципального имущества и социальной политики, в аппарате главы города Кургана и Курганской городской думы, в администрации Кетовского района, в правительстве Курганской области.

Должность врио главы заняла 13 мая 2021 года, после ухода в отставку Андрея Потапова.

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Теги: Елена Ситникова, глава Кургана, конкурс



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