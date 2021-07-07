07 Июля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермячку подозревают в подделке тестов на COVID-19

В Перми 59-летнюю местную жительницу подозревают в изготовлении пяти подложных исследований о якобы проведенных тестах на COVID-19, в которых говорится, что человек не болен коронавирусом. Так, она освободила от прохождения тестов, тех, кто должен был их пройти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, в отношении женщины возбуждено дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ .

"Преступление было выявлено благодаря совместной работы следственного отдела по Ленинскому району г. Перми и оперативных сотрудников подразделения БЭП и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю", - говорится в сообщении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Теги: тесты, коронавирус, поддельные документы



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