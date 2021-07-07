07 Июля 2021
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Политика
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В Прикамье будут судить бывшего директора управления капитального строительства

Бывшего гендиректора "Управления капитального строительства Пермского края" Дмитрия Левинского будут судить за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый заключил госконтракт с коммерческой организацией по выполнению работ берегоукрепления водохранилища в районе села Усть-Качка. Несмотря на то, что работы в полном объеме выполнены не были, обвиняемый подписал акт о приемке выполненных работ. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено.

Для возмещения ущерба, имущество обвиняемого в сумме более 23 млн руб. было арестовано.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, Левинский также проходит по "делу зоопарка" – о хищении 353 млн руб. при его возведении. Контракт на строительство первой очереди зверинца был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. Отставание от графика составляет три года. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому "УКСу" предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (два вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц. В конце мая 2021 г. "РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для зверинца.

Также Левинский получил "условку" за снос гаражей в Разгуляе.

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Теги: Дмитрий Левинский, обвинение, суд, директор капитального строительства, злоупотребление полномочиями



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