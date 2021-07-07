Еще один регион затопило после ливней: в Дагестане потоки воды сбивали людей с ног

Махачкалу затопило из-за сильных ливней: людей сносило потоком воды при попытке перейти улицы, сообщает ФАН.

Городские службы перевели на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются в столице региона в ближайшие сутки.

Mash опубликовал видеозапись потопа.

Напомним, что ранее из-за ливней потоп произошел в Крыму и Краснодарском крае. Из-за непогоды в пяти муниципальных района Краснодарского края введен режим ЧС. По данным МЧС, эвакуировали 136 человек, из которых 44 были сняты с крыш домов. 267 жилых домов и 395 приусадебных участков подтоплены в результате сильных ливней.