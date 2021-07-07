07 Июля 2021
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Сочи, паводок, Роскосмос, снимки со спутника (2021) | Фото: twitter.com/roscosmos

Роскосмос опубликовал снимки последствий паводка в Сочи

Роскосмос опубликовал фотографии последствий паводка в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации.

Фотографии опубликованы на официальной странице "Роскосмоса" в Twitter. Снимки после ливней 6 июля сделал спутник дистанционного зондирования Земли "Конапус-В". На кадрах видны Олимпийский парк и реки города.

"5 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах", - говорится в сообщении.

Сочи, паводок, Роскосмос, снимки со спутника(2021)|Фото: twitter.com/roscosmos

Сочи, паводок, Роскосмос, снимки со спутника(2021)|Фото: twitter.com/roscosmos

Напомним, из-за непогоды в пяти муниципальных района Краснодарского края введен режим ЧС. По данным МЧС, эвакуировали 136 человек, из которых 44 были сняты с крыш домов. 267 жилых домов и 395 приусадебных участков подтоплены в результате сильных ливней.

До 8 июля в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

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Теги: Сочи, паводок, Роскосмос, снимки со спутника



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