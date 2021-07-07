07 Июля 2021
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Политика
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Иск КРСУ к госпиталю Тетюхина может нанести ущерб свердловскому бюджету

Завтра в Арбитражном суде Свердловской области состоится очередное заседание по иску Корпорации развития Среднего Урала, связанной с правительством Свердловской области, в отношении Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Компания требует взыскания долга от госпиталя имени Владислава Тетюхина в размере 1, 4 миллиарда рублей. Судья рассмотрит и встречный иск понуждения к приёму акций, которыми готово расплатиться медучреждение. В преддверии заседания источник Накануне.RU заявил о том, что иск КРСУ может нанести ущерб бюджету региона.

"С учетом рыночной оценки активов госпиталя, пакет акций 25,6% будет стоить 1,792 млрд руб. Иск на 1,4 млрд руб. Бюджет не получит активов - если КРСУ выиграет суд, - 392 млн руб. Тем самым можно говорить о нанесении КРСУ ущерба областному бюджету своим иском. Наступило понимание причины, почему КРСУ избегает рыночной оценки госпиталя? Это будет очередной скандал с КРСУ!" - поделился собеседник агентства.

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата.
Отметим, что ранее представитель КРСУ отказался от акций. Между тем, юрист Елена Изотова, представляющая интересы госпиталя Тетюхина, утверждала, что пункт 4.5 договора между госпиталем и КРСУ говорит о том, что госпиталь передает акции в счет предоставленных инвестиций по договору купли-продажи, а корпорация их принимает.

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Теги: Госпиталь тетюхина, крсу



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Ранее 06.07.2021 16:40 Мск Госпиталь имени мецената Тетюхина вновь присоединился к лечению больных COVID-19


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