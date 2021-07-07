07 Июля 2021
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Образование Свердловская область
яков силин, ректор ургэу, иннопром (2021) | Фото: прес-служба УрГЭУ

УрГЭУ и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках деловой программы международного форума «Иннопром-2021» состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Уральским государственным экономическим университетом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Реализация такого соглашения позволит достичь сразу несколько важных целей в образовательном процессе. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских университетах.

яков силин, ректор ургэу, иннопром(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

И нельзя не отметить еще одну составляющую. В рамках реализации соглашения станет возможным создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Почему центры компетенций открывают на базе университетов? Потому что вузы, подобные нашему, практикоориентированы и готовят действительно востребованные кадры в разных отраслях народного хозяйства: финансы, юриспруденция в экономике, управление персоналом, информационные технологии, биоинженерия, управление качеством. Именно в этих сферах сегодня не хватает специалистов, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и как здесь говорилось, универсальными, soft skills. Вторая причина — как оценить, по какой методике тех, кто готов занять место со сложными задачами? В центре компетенций смогут не только оценить профессиональные и универсальные компетенции человека, но и составить рекомендации и предложить образовательные программы для их развития не только студентам, но и уже работающим специалистам. В этом отличие работы Центров компетенций от оценки профессиональной квалификации персонала, – подчеркнул ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.

яков силин, ректор ургэу, иннопром(2021)|Фото: пресс-служба УРГЭУ

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» уже заключила соглашения с 35 российскими вузами. «Создание центров компетенций – очень важная задача с точки зрения коммуникации системы высшего образования и работодателей в регионах.Подписание соглашения с Уральским государственным экономическим университетом – это первый шаг на пути к созданию и функционированию такого центра. Мы обеспечим центр всеми диагностическими инструментами, обучим специалистов, проработаем модели работы и поддержим в дальнейшем развитии.», – рассказал руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

яков силин, ректор ургэу, иннопром(2021)|Фото: прес-служба УрГЭУ

Данные проекты были выбраны неслучайно, ведь работодатели часто отмечают, что российские вузы дают хорошие базовые знания по предметным областям, но на выходе выпускникам не хватает как раз востребованных сегодня управленческих и деловых компетенций (soft skills). АНО «Россия – страна возможностей» имеет богатый опыт оценки таких компетенций (в проектах и конкурсах платформы приняли участие свыше 5 млн человек), обладает большим набором инструментов оценки и диагностики, а также опытом построения образовательных траекторий по развитию компетенций. Именно поэтому платформа совместно с ведущими университетами запускает проект по созданию «Центров компетенций» на базе российских университетов.

яков силин, ректор ургэу, иннопром(2021)|Фото: прес-служба УрГЭУ

«Результат подписанного сегодня соглашения обеспечит некую общественную оценку качества образования со стороны работодателей, родителей, самих студентов», - считает министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Центры компетенций» будут реализовать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы РСВ и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный «маршрут» образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями. В рамах проектного семинара ректоры вузов, представители ведущих российских компаний и эксперты обсудят все детали запуска этого проекта.

Справка. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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Теги: яков силин, ректор ургэу, иннопром, россия страна возможностей



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